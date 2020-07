Sportitalia - Veretout resta nel mirino del Napoli: indicato come erede di Allan (Di domenica 5 luglio 2020) Il Napoli ed il mercato, un binomio che negli ultimi giorni resta al centro dell'attenzione in tutto l'ambiente azzurro. Rinforzare l'attacco, ma anche il centrocampo resta un settore da rimpinguare per Gennaro Gattuso. Leggi su tuttonapoli

Napoli-Roma non vale tantissimo per la classifica, chiaramente ci riferiamo alla zona Champions con l’Atalanta che ha preso il volo. Ma serve per mantenere la condizione in vista degli impegni europei ...

Pedullà: “Osimhen sarà l’operazione più costosa dell’era ADL: il Napoli punta un pupillo di Gattuso per sostituire Allan”

Alfredo Pedullà, collega di SportItalia ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel consueto “Speciale Calciomercato“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Questa di Osimhen sarebbe la pi ...

