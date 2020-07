Sparatoria in centro commerciale in Alabama: ucciso bambino di 8 anni (Di sabato 4 luglio 2020) Un bambino di 8 anni è rimasto ucciso in una Sparatoria in un centro commerciale in Alabama, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Lo riferisce la polizia, che ha indentificato la vittima in Royta Giles Jr. Non è ancora chiaro cosa ha causato la Sparatoria.“Lavoreremo incessantemente per assicurare i responsabili alla giustizia”, ha twittato la polizia, che parla di “quattro potenziali vittime” della Sparatoria, i cui motivi sono “sconosciuti” al momento. Leggi su huffingtonpost

repubblica : Alabama, sparatoria in un centro commerciale: morto un bambino di 8 anni - Corriere : Alabama, sparatoria in un centro commerciale: ucciso bambino di 8 anni - fanpage : Sparatoria in un centro commerciale negli USA, morta una bimba di 8 anni colpita alla testa - CorsiniSa : RT @HuffPostItalia: Sparatoria in centro commerciale in Alabama: ucciso bambino di 8 anni - Carmela_oltre : RT @fanpage: Sparatoria in un centro commerciale negli USA, morta una bimba di 8 anni colpita alla testa -