Sospeso l'avvocato che accetta il mandato in cambio di favori sessuali (Di sabato 4 luglio 2020) Procedimento disciplinare avvocatoPer l'avvocato è colpa del T9Probità, dignità e decoro: doveri e concetti 'faro' per l'avvocatoProcedimento disciplinare avvocatoTorna su Il CNF con la sentenza n. 145/2019 (sotto allegata) rigetta il ricorso di un avvocato accusato da due clienti di aver inviato messaggi telefonici in cui richiedeva, per l'accettazione dell'incarico, favori di natura sessuale. Un procedimento disciplinare che ha inizia nel momento in cui i due coniugi assistiti si rivolgono al COA di Pescara, contestando a un avvocato del Foro la mancata fatturazione del compenso di 270 euro e l'invio di due messaggi telefonici da cui si evince che si sarebbe attivato professionalmente solo in cambio di prestazioni sessuali. All'esposto i coniugi allegano la trascrizione dei messaggi ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Sospeso l'avvocato che accetta il mandato in cambio di favori sessuali: Procedimento… - Umbria_N_Web : Difensore civico regionale: riprende attività di ricevimento dell’avvocato Marcello Pecorari, servizio sospeso dura… - AcsNewsUmbria : DIFENSORE CIVICO REGIONALE: RIPRENDE ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO DELL’AVVOCATO MARCELLO PECORARI, SERVIZIO SOSPESO DURA… - SaterAndrea : RT @rugg93: L'esame di abilitazione da avvocato è fermo, il nostro futuro professionale sospeso.Chiediamo alla politica di approvare gli em… - GrandeCanguro : RT @GrandeCanguro: L'esame di abilitazione da avvocato è fermo, il nostro futuro professionale sospeso. Chiediamo alla politica di approvar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospeso avvocato Sospeso l'avvocato che accetta il mandato in cambio di favori sessuali Studio Cataldi Sospeso il Consiglio comunale di Cutro, nominato Commissario

Il Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, con provvedimento del 3 luglio 2020 ha sospeso il Consiglio comunale di Cutro, fino all’emanazione del relativo decreto di scioglimento, nominando, per la prov ...

Lenzoni sospeso un’ora "Vittoria per tutti"

Sospensione di un’ora. E’ questa la ‘sanzione’ che la commissione disciplinare dell’Usl Toscana nord ovest ha deciso per l’infermiere ‘eroe e ribelle’, Marco Lenzoni, massese, ma che lavora in Lunigia ...

Il Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, con provvedimento del 3 luglio 2020 ha sospeso il Consiglio comunale di Cutro, fino all’emanazione del relativo decreto di scioglimento, nominando, per la prov ...Sospensione di un’ora. E’ questa la ‘sanzione’ che la commissione disciplinare dell’Usl Toscana nord ovest ha deciso per l’infermiere ‘eroe e ribelle’, Marco Lenzoni, massese, ma che lavora in Lunigia ...