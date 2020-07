Solo cinque regioni senza casi. Trend in crescita con 325 contagi (Di sabato 4 luglio 2020) Continua il lieve Trend di aumento dei contagi a fronte di un calo il numero di tamponi effettuati. Complessivamente sono stati fatti 51.011 tamponi nelle ultime 24 ore, circa 26mila in meno rispetto a ieri. Nonostante questo dato, il numero dei nuovi contagiati è di 235 in più rispetto a ieri (quando erano stati 223). Inoltre, Solo 5 regioni non registrano nuovi casi.Sono invece 14.621 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un calo di 263 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 71 pazienti, 3 in meno di ieri. Di questi più della metà (36) sono in Lombardia. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute secondo i quali in 13 regioni non ci sono più pazienti nelle rianimazioni.Negli altri reparti ospedalieri in tutta Italia sono complessivamente ricoverati con sintomi 940 pazienti, sedici meno di ieri, mentre ... Leggi su huffingtonpost

Linkiesta : C'è solo uno stemma ormai sulla bandiera di governo: quello Cinque Stelle. E con la vicenda del #Mes è riemersa la… - enrica_emme : RT @HuffPostItalia: Solo cinque regioni senza casi. Trend in crescita con 325 contagi - isamiccoli52 : RT @HuffPostItalia: Solo cinque regioni senza casi. Trend in crescita con 325 contagi - HuffPostItalia : Solo cinque regioni senza casi. Trend in crescita con 325 contagi - ilriformista : Sono solo cinque le regioni a zero casi nel bollettino sul #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Solo cinque Covid: in provincia di Lecce rimangono solo cinque positivi TeleRama News Il M5S torna in piazza (con Rousseau)

Primo appuntamento “nazionale” per i militanti del Movimento dopo l’emergenza Covid. Sabato 25 e domenica 26 luglio si terrà il Villaggio Rousseau, ormai alla sua terza edizione. Stavolta, però, l’eve ...

Carrara, cinque società attaccano il Comune: ora andiamo in Procura...

Carrara Fatture non pagate, convenzioni scadute, nessun dialogo e il rischio, concreto, di non ripartire con i campionati. Questi sono i problemi che delle associazioni sportive carraresi stanno viven ...

Primo appuntamento “nazionale” per i militanti del Movimento dopo l’emergenza Covid. Sabato 25 e domenica 26 luglio si terrà il Villaggio Rousseau, ormai alla sua terza edizione. Stavolta, però, l’eve ...Carrara Fatture non pagate, convenzioni scadute, nessun dialogo e il rischio, concreto, di non ripartire con i campionati. Questi sono i problemi che delle associazioni sportive carraresi stanno viven ...