Silvio Berlusconi e lo ‘strano caso’ dell’audio del magistrato Franco, riesumato solo dopo la morte (Di sabato 4 luglio 2020) I magistrati non sono “la Giustizia”. Più modestamente, sono un campione di società chiamato a rendere un servizio. E il campione riflette ciò che nella società si agita. Bravura e insufficienza, coraggio e pavidità, equilibrio e arroganza, rigore e menefreghismo, etica della responsabilità e conformismo burocratico… In questi giorni abbiamo scoperto però una nuova “specie”. Quella dei magistrati che condannano un imputato e poi si precipitano a casa sua per cospargersi il capo di cenere. E’ noto lo “strano caso” del giudice Amedeo Franco. Componente di un collegio giudicante della corte di Cassazione, firma e controfirma pagina per pagina (come tutti i suoi colleghi) il dispositivo e la motivazione di una sentenza di condanna. Per chi non fosse d’accordo, una specifica legge prevede ... Leggi su ilfattoquotidiano

