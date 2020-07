Shatush biondo freddo, come Michelle Hunziker, perché sceglierlo questa estate (Di sabato 4 luglio 2020) «…E poi vorrei lo shatush biondo freddo di Michelle Hunziker, grazie». Sono settimane che le receptionist dei saloni Aldo Coppola fissano appuntamenti solo con questa richiesta. La colpa (o il merito) è di Roberto Farruggia direttore artistico di Go Coppola e direttore dell’atelier Aldo Coppola 22 marzo a Milano, che ha creato per la showgirl delle sfumature «colore del grano», così ama definirle, «una via di mezzo tra il cenere e il miele: se fosse un biondo freddo freddo non sarebbe così di tendenza nei mesi estivi e non si declinerebbe così facilmente con tutti i toni dell’incarnato». Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Shatush biondo Colore capelli estate 2020: Balayage, Shatush e Flamboyage The Italian Times Tendenza colore capelli estate 2020: Balayage, Shatush e Flamboyage

Colore capelli estate 2020, colori top: i colori per i capelli estate sono all’insegna del tono su tono ed effetto schiarente naturale su tutta la lunghezza, ossia, di quello che si avrebbe naturalmen ...

Shatush estate 2020: rosso ramato, biondo freddo e miele, castano

Shatush estate 2020 rosso ramato, biondo freddo o miele su capelli lunghi corti, a chi sta bene e prezzi: Lo Shatush è una tecnica per schiarire i capelli sulle varie lunghezze in modo molto naturale ...

Colore capelli estate 2020, colori top: i colori per i capelli estate sono all’insegna del tono su tono ed effetto schiarente naturale su tutta la lunghezza, ossia, di quello che si avrebbe naturalmen ...Shatush estate 2020 rosso ramato, biondo freddo o miele su capelli lunghi corti, a chi sta bene e prezzi: Lo Shatush è una tecnica per schiarire i capelli sulle varie lunghezze in modo molto naturale ...