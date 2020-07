Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate a Sgarbi, due a Falzerano e Jallow (Di sabato 4 luglio 2020) Il Giudice Sportivo della Serie B ha reso note le squalifiche per la prossima giornata di campionato. Due turni di stop per Sgarbi del Perugia, mentre Falzerano e Jallow sono squalificati per le prossime due giornate. Numerosi i giocatori che rimarranno fermi per un turno: Aya (Salernitana), Brlek (Ascoli), Calo (Juve Stabia), Caracciolo (Pisa), Dziczek (Salernitana), Kragl (Benevento), Leverbe (Chievo), Maistro (Salernitana), Ricci (Juve Stabia), Sciaudone (Cosenza), Scognamiglio (Pescara), Scognamillo (Trapani). Leggi su sportface

