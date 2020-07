Serie A, la trentesima giornata si apre con il derby di Torino (Di sabato 4 luglio 2020) ROMA – Serie A, i risultati di sabato 4 luglio 2020. La trentesima giornata è aperta dal derby tra Juventus e Torino. Alle 18 in campo Sassuolo e Lecce, a chiudere questa ricca giornata di calcio il match tra Lazio e Milan. Serie A, i risultati di sabato 4 luglio Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 4 luglio, valide per la trentesima giornata di campionato. (LA CLASSIFICA e INFO STREAMING) Juventus-Torino (ore 17.15)Sassuolo-Lecce (ore 19.30)Lazio-Milan (ore 21.45) Leggi su newsmondo

fabiofabbretti : #SerieA: le partite della 30esima giornata su Sky e DAZN. Apre oggi pomeriggio #JuveTorino. In serata #LazioMilan.… - zazoomblog : Serie A 2019-2020 trentesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn - #Serie #2019-2020 #trentesima - sportface2016 : #SerieA | La programmazione della trentesima giornata: ecco la divisione dei match tra #Sky e #DAZN - zazoomblog : Sassuolo-Lecce Calcio serie A trentesima giornata - #Sassuolo-Lecce #Calcio #serie - tecnoandroidit : Sky e DAZN: programma completo delle partite di Serie A di sabato 4 Luglio - Il campionato di Serie A di calcio ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie trentesima

TuttoReggina.com

Juventus-Torino, Derby della Mole numero 200, gara valevole per la trentesima giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, come seguire il match in diretta tv e streaming gratis Hesgoal Ju ...Seduta mattutina allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta per il Napoli, sotto lo sguardo attento di mister Gennaro Gattuso e del suo staff tecnico. I calciatori azzurri preparano il match di domani sera ...