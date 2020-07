Serie A, colpo del Milan in casa della Lazio. Poker di Juventus e Sassuolo (Di sabato 4 luglio 2020) Serie A, i risultati di sabato 4 luglio 2020. La Juve vince il derby, Poker del Sassuolo al Lecce. Il Milan espugna l’Olimpico. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 4 luglio 2020. La trentesima giornata si apre con la vittoria della Juventus nel derby contro il Torino per 4-1. Nella sfida delle 18 altro Poker con il Sassuolo che ha avuto la meglio sul Lecce per 4-2. Nell’anticipo serale la Lazio cade in casa contro il Milan per 3-0 e vede svanire il sogno Scudetto. Serie A, i risultati di sabato 4 luglio Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 4 luglio, valide per la trentesima giornata di campionato. (LA CLASSIFICA e INFO STREAMING) Juventus-Torino 4-1Sassuolo-Lecce 4-2Lazio-Milan 0-3 Cristiano Ronaldo Serie A, Lazio-Milan: risultato, tabellino e marcatori Lazio-Milan 0-3 Marcatori: 23′ Calhanoglu, 34′ rig. ... Leggi su newsmondo

Il Milan schianta la Lazio 3-0 all’Olimpico, si issa al sesto posto e dà un colpo, probabilmente letale, alle speranze scudetto dei biancocelesti. Il primo tempo parte all’insegna dell’equilibrio, le ...

Quali che fossero le idee di Longo, Dybala le manda in tilt assieme alla difesa granata in due minuti e spiccioli: Lyanco dribblato, movimento a rientrare su Izzo e sinistro piazzato verso il secondo ...

