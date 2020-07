Scuola, dal Governo 855 milioni a Province e Città Metropolitane per manutenzione straordinaria e opere di efficientamento energetico (Di domenica 5 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto con il quale vengono stanziati 855 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico a favore di Province e Città Metropolitane. Il decreto è stato sottoscritto anche dal ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. “Si tratta di un importante investimento – ha spiegato Azzolina – che interessa le scuole secondarie di secondo grado e che è il punto di arrivo di un grande lavoro di coordinamento che è andato avanti, in questi mesi, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero dell’Istruzione e il ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’Unione delle Province d’Italia e l’Anci. Stiamo lavorando per sbloccare tutte le risorse possibili. ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : Da settembre circa 1 milione di studenti italiani non troverà spazio nelle aule per i limiti imposti dal governo. L… - matteosalvinimi : Questa sera il ministro #Azzolina dice che “nessun alunno sarà cacciato da scuola”, e così smentisce il ministro Az… - Radio3tweet : Per chi lo ha amato fin dal primo incontro tra i banchi di scuola, per chi non lo ha mai capito e tantomeno apprezz… - mariavenera2 : RT @GToccafondi: Grazie al lavoro di @ItaliaViva, per le #scuoleparitarie nel decreto Rilancio sono stati inseriti 150 milioni e dal lavoro… - solonews1011 : RT @Riccardi_FVG: #FVG: La differenza rispetto alle prime fasi è la mobilità delle persone, derivante dal ritorno alla normalità e che prec… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dal Scuola, dal Comune di Milano 15 milioni di euro per il diritto allo studio: il piano 2020/21 MilanoToday.it Scuola, dal Governo 855 milioni a Province e Città Metropolitane per manutenzione straordinaria e opere di efficientamento energetico

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto con il quale vengono stanziati 855 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energe ...

De Luca: "Entro 3-5 anni da Napoli vaccino per i tumori"

Ha detto Vincenzo De Luca che Napoli scoprirà il vaccino contro i tumori entro 3-5 anni "Vogliamo darci questa ambizione: per il cancro arrivare ad un vaccino....per i diversi cancri....nell'arco di 3 ...

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto con il quale vengono stanziati 855 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energe ...Ha detto Vincenzo De Luca che Napoli scoprirà il vaccino contro i tumori entro 3-5 anni "Vogliamo darci questa ambizione: per il cancro arrivare ad un vaccino....per i diversi cancri....nell'arco di 3 ...