Scuola: Conte, 'attenzione governo è massima' (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Avete fatto degli scioperi, il governo non si è mai lamentato, l'ultimo lo avete fatto sulla Scuola, dove ci fate molto penare, dove l'attenzione del governo è massima, dove il confronto forse è ancora più serrato che in altri comparti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Uil. Leggi su iltempo

