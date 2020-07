Scricchiola la Royal Family: Beatrice come Meghan, vuole lasciare il Regno Unito (Di sabato 4 luglio 2020) Non è proprio un periodo facile per la Royal Family: dopo la decisione di Meghan ed Harry di lasciare il Regno Unito, c’è un altro reale che sarebbe pronto a fare lo stesso Non solo Harry e Meghan. Anche un altro reale sarebbe pronto ad allontanarsi dal Regno Unito per un trasferimento in Italia. Si … L'articolo Scricchiola la Royal Family: Beatrice come Meghan, vuole lasciare il Regno Unito NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

