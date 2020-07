Scandalo pedopornografia, arresti in 15 regioni: neonati tra le vittime (Di sabato 4 luglio 2020) Si continua, purtroppo, a parlare di pedopornografia con diversi arresti in 15 regioni. Continua su internet lo scambio di immagini che ritraggono minori. Continuano le operazioni della polizia postale contro la pedopornografia. Continua a tenere banco il tema, ancora di più nell’era dei social, con applicazioni come Telegram che stanno favorendo la crescita del fenomeno. … L'articolo Scandalo pedopornografia, arresti in 15 regioni: neonati tra le vittime proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Una rete di pedofili formata da decine di migliaia di persone che si scambiano consigli su come sedare i piccoli e renderli docili. È incredulo e sconcertato il ministro della Giustizia del Nordreno-V ...

