Sassuolo | poker al Lecce e decimo posto | Liverani si arrende nel finale

Non decolla il Lecce di Liverani. I giallorossi incappano in una nuova sconfitta, stavolta sul campo del Sassuolo, che non fa sconti, pur potendo contare su una situazione meno disperata dei rivali terzultimi. I neroverdi si impongono per 4-2 e mettono ormai al sicuro la permanenza in Serie A, avvicinando il decimo posto. I salentini, invece, devono preoccuparsi: gli eventuali successi delle genovesi rischierebbero di inguaiarli ulteriormente.caption id="attachment 986743" align="alignnone" width="1024" Francesco Caputo, Sassuolo (Getty Images)/captionLA GARAL'approccio aggressivo richiesto da De Zerbi ai suoi uomini dà subito i suoi frutti. Al 5' i neroverdi sono già in vantaggio: Caputo sfrutta perfettamente un lancio in profondità di Locatelli, si infila in area di rigore e batte Gabriel. Il Lecce fatica a scuotersi e Ferrari manca di poco

