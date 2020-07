Santo del Giorno 4 Luglio | Santa Elisabetta di Portogallo

Il Santo del giorno 4 Luglio è Santa Elisabetta del Portogallo, regina vissuta in piena epoca medievale. Conosciamola meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stata canonizzata. Il nome le venne imposto in onore di Santa Elisabetta regina di Ungheria, che era sua prozia. Il senso religioso nacque in lei sincero e profondo fin da bambina.

Anche se era una principessa ed aveva pertanto la possibilità di trascorrere le giornate fra agi e privilegi, Elisabetta non lo fece mai, rinunciando persino ai giochi.

