Sammy Hassan si sfoga su Instagram: “Mi stanno ricoprendo di insulti, nessuno mi deve rompere” (FOTO) (Di sabato 4 luglio 2020) Sammy Hassan è tra i personaggi più bersagliati in questo momento su Instagram a causa di quanto sta accadendo con Giovanna. Il giovane, dopo aver mantenuto il silenzio fino a questo momento, ha deciso di dare luogo ad uno sfogo. Attraverso le IG Stories, ha ammesso di essere davvero stufo e amareggiato a causa delle troppe critiche che sta ricevendo in questo periodo. Per tale ragione ha definito gente con scarso intelletto tutti quelli che stanno sbottando contro di lui. Lo sfogo di Sammy Hassan su Instagram La storia tra Giovanna e Sammy, nata al termine del travagliato percorso a Uomini e Donne, pare sia già volta al capolinea. Che una storia possa terminare dopo poco tempo può succedere, ma ciò che il pubblico non sta affatto gradendo è la scarsa considerazione che i due giovani stanno avendo nei confronti dei follower. nessuno dei due, ... Leggi su kontrokultura

