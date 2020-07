Salvini a Piazza del Popolo: «Basta Cgil, basta Azzolina. Qui c’è la vera squadra di governo» (video) (Di sabato 4 luglio 2020) In una Piazza del Popolo gremita per la manifestazione del centrodestra “Insieme per l’Italia del lavoro”. Dal palco, senza simboli di partito, ha iniziato a parlare la giornalista Maria Teresa Maglie. Sono migliaia le sedie assiepate, tanta gente in Piazza del Popolo. Lo spazio è diviso in alcuni settori del quadrante in osservanza dell misura del distanziamento sociale previsto. Il primo a intervenire è il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Poi è il momento della leader di Fdi, Giorgia Meloni. Quindi, la chiusura è affidata al leader della Lega, Matteo Salvini. Piazza del Popolo, Salvini: «Qui c’è la squadra del governo del futuro» Il quale, esordisce orgoglioso parlando di una Piazza che è «un segnale di speranza». «Qui ... Leggi su secoloditalia

stanzaselvaggia : Oggi in piazza per Salvini a Terracina c’erano 4 gatti. Gli unici che non ha pubblicato sulla sua bacheca. - matteosalvinimi : #Salvini: Sabato e domenica ci saranno gazebo della Lega in 2000 piazze italiane: stop a vitalizi, stop cartelle Eq… - matteosalvinimi : #Salvini:Oggi è un giorno particolare, il #4luglio, dall'altra parte dell'oceano si festeggia la festa dell'indipen… - Stefisanna : RT @GagliardoneS: TUTTA LA SINISTRA e il M5S nel PANICO oggi! Salvini è tornato in Piazza! La loro preoccupazione, la nostra GIOIA!! - luc798 : RT @matteosalvinimi: #Salvini:Oggi è un giorno particolare, il #4luglio, dall'altra parte dell'oceano si festeggia la festa dell'indipenden… -