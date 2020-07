Romina Power, non può smettere di pensarci: tu eri la mia luce (Di sabato 4 luglio 2020) Quando raccontava delle sue vacanze in Puglia, a Cellino San Marco, ospite della sorella Romina e della sua famiglia, i grandi occhi chiari di Taryn Power si illuminavano, accesi dal ricordo delle gioie e dei momenti felici vissuti insieme nella campagna verde e silenziosa costellata di uliveti. Erano legatissime, eppure alle due sorelle non è stato concesso quell’ultimo abbraccio che avrebbe stemperato il dolore del distacco. Per colpa della pandemia, Romina non ha potuto salire su un aereo per volare fino da lei, nel lontano Wisconsin, e restarle vicina negli ultimi, strazianti giorni in cui Taryn ha combattuto disperatamente contro la malattia che il 27 giugno l’ha portata via per sempre. “Lascerà un vuoto immenso”, ha scritto Romina Power sulla sua pagina Instagram per annunciare la scomparsa di Taryn, avvenuta a 66 anni a causa di una leucemia. ... Leggi su aciclico

