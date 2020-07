Romina Power il dolce ricordo su Instagram della sorella Taryn e Albano (Di sabato 4 luglio 2020) Romina Power oltre ad essere una cantante molto apprezzata dagli italiani e non solo, è anche molto seguita su Instagram dove spesso condivide dei post, alcuni di questi molto commoventi. In queste ore sembra che la cantante abbia voluto condividere dei post molto dolci, in cui la stessa appare insieme all’ex marito Albano Carrisi e alla sorella Taryn che come sappiamo è venuta a mancare nei giorni scorsi. Romina ha davvero un grande seguito su Instagram e questo di certo non stupisce visto che è un’ artista dalla carriera costellata da tantissimi successi. Spesso l’ex di Albano Carrisi utilizza il suo profilo Instagram per ricordare la figlia Ylenia che come tutti sappiamo è scomparsa ormai da oltre vent’anni, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e fare qualche segnalazione. In queste ultime ore però, l’artista ... Leggi su aciclico

