Roma, Perez carica i compagni: "Combatteremo insieme per il nostro obiettivo" Domenica sera al San Paolo andrà in scena Napoli-Roma. Entrambe le squadre giocheranno dopo aver subito un ko.

Roma, Perez e Zappacosta in pole: la formazione coi ritorni di Vereout e Pellegrini

Roma, Perez carica i compagni: "Combatteremo insieme per il nostro obiettivo"

Domenica sera al San Paolo andrà in scena Napoli-Roma. Entrambe le squadre giocheranno dopo aver subito un ko. L'esterno offensivo della Roma Carles Perez dopo la sconfitta con l'Udinese ha pubblicato ...

Probabili formazioni Napoli Roma: Meret sostituisce l’infortunato Ospina, nei giallorossi squalificato Perotti

Probabili formazioni Napoli Roma, big match al ‘San Paolo’. Nel posticipo della 30.a giornata di Serie A, in programma domenica 5 luglio alle 21.45, allo stadio San Paolo andrà in scena il Derby del S ...

