Roma, il padre di Perotti: “Mio sogno è vederlo alzare una Libertadores col Boca” (Di sabato 4 luglio 2020) Hugo Perotti, padre dell’attaccante giallorosso Diego, ha parlato a El Crack Deportivo del futuro del calciatore. “Tornare al Boca è una della cose che ha in mente” ha rivelato il padre, “ha ancora un anno alla Roma, ma so che ci sono due squadre in Europa che se lo vogliono portare via. Lui ha una voglia davvero grande di tornare al Boca Juniors e so che i tifosi lo vogliono. Inoltre ammetto che vederlo alzare una Libertadores con la maglia del Boca sarebbe il sogno della mia vita. Direi: ‘ok, la mia vita può finire qui'”. Leggi su sportface

sportface2016 : #ASRoma, il padre di Diego #Perotti ha parlato del futuro del calciatore #calcio #SerieA #BocaJuniors - stefano_roma : RT @GassmanGassmann: L’orso bruno che ha attaccato un padre e sui figlio in Trentino,è una femmina,è stata individuata e ora sarà abbattuta… - caralalli89 : RT @CattivissimaCat: C'è chi è nato il 4 Luglio, mio padre invece quel giorno morì. Diciotto anni fa. Era rientrato a Roma un giorno prima,… - ILOVEPACALCIO : #Roma, il padre di #Perotti: «Due squadre in #Europa lo vogliono portare via. Lui ha in mente...» - Ilovepalermocal… - studiodiverso : RT @CattivissimaCat: C'è chi è nato il 4 Luglio, mio padre invece quel giorno morì. Diciotto anni fa. Era rientrato a Roma un giorno prima,… -