Roma 12 milioni per la piantumazione su tutto il territorio regionale di alberi

La Regione Lazio ha approvato la delibera operativa del progetto Ossigeno, che stanzia 12 milioni di euro in 3 anni per la piantumazione su tutto il territorio regionale di alberi e arbusti autoctoni certificati. Dopo la prima fase di sperimentazione, partita nel 2019 con il coordinamento degli uffici della Presidenza e dell'Ufficio di Capo di Gabinetto, in collaborazione con la Direzione Capitale naturale, durante la quale sono stati piantumati i primi 30.000 alberi donati dal vivaio del Parco regionale dei Monti Aurunci, il programma entra nel vivo delle attività che porteranno – alla fine del 2022 – alla piantumazione di 6 milioni di alberi, uno per ogni abitante della regione, per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2 e proteggere la biodiversità.

Ultime Notizie dalla rete : Roma milioni Assestamento di bilancio, da Roma arrivano 138 milioni, Fugatti: “Non siamo soddisfatti vogliamo più risorse. La trattativa è ancora in corso” il Dolomiti Decreto Rilancio: Salvini, 150 milioni di euro in più per scuole paritarie, dalle parole ai fatti

Roma, 03 lug 21:13 - (Agenzia Nova ... grazie all’impegno della Lega arriveranno 150 milioni in più per le scuole paritarie. Orgogliosi di essere opposizione determinata e costruttiva. Dalle parole ai ...

Decreto rilancio: Bellanova, indennità di 950 euro per pescatori autonomi

Roma, 03 lug 20:50 - (Agenzia Nova ... oggi - spiega il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova - prevediamo, con un impegno di circa 4 milioni, l'erogazione di una indennità da 950 euro per ogni ...

