Rocco Siffredi e la proposta “indecente” in diretta a Bianca Guacero. La risposta secca della conduttrice (Di sabato 4 luglio 2020) Chiusura con il botto a "Detto Fatto". Gli animi sono quelli tipici di chi sta per andare in vacanza, così ci si concede il lusso anche di scavallare e fare battute un po' più pruriginose. Jonathan Kashanian è la variabile impazzita del programma così, nel suo consueto spazio, lancia un video a sorpresa di Rocco Siffredi per Bianca Guaccero. Il re dei pornoattori non usa mezzi termini per pronosticare un luminoso futuro nel mondo dell'hard all'attrice e conduttrice. Le parole di Rocco Siffredi Nel breve video inviato via smartphone, Rocco Siffredi va dritto al punto e suggerisce alla Guaccero che se arriva nel suo mondo, "le manda tutte a casa".Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta. Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Siffredi La lezione di Rocco Siffredi su TikTok: come infilarlo in maniera corretta Il Tempo il videomessaggio di rocco siffredi a bianca guaccero 3

