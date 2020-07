Rocco Casalino non basta, arriva a Palazzo Chigi il dj Matteo Ponzano, 10 mila euro al mese (Di sabato 4 luglio 2020) A Palazzo Chigi fa il suo ingresso Matteo Ponzano, ex speaker della web tv del Movimento Cinque Stelle. Il suo compenso si aggirerà intorno ai 10mila euro al mese. Un compenso stellare quello che riceverà nei prossimi mesi il dj Matteo Ponzano, ex speaker della web tv del Movimento Cinque Stelle. Amico personale del … L'articolo Rocco Casalino non basta, arriva a Palazzo Chigi il dj Matteo Ponzano, 10 mila euro al mese proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Rocco Casalino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rocco Casalino