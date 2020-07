Rivoluzione Anna Tatangelo. Adesso si dà al rap (Di sabato 4 luglio 2020) Da venerdì in radio su tutte le piattaforme streaming "Guapo", il nuovo singolo di Anna Tatangelo feat. Geolier, "fenomeno" della nuova scena rap napoletana. "Guapo" ("Believe") è una "scossa" nell'universo melodico della Tatangelo: nato dalla penna di Geolier e Martina May, prodotto da Dat Boi Dee e mixato da Mixer T, il brano è un cocktail esplosivo in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime e schermaglie. Un singolo che segna una nuova tappa per Anna, un nuovo capitolo musicale. Con questo brano la cantante cambia pelle misurandosi con un flow del tutto inedito. Il suo avvicinamento alla scena urban è frutto di un percorso cominciato quasi per gioco poco più di un anno fa: una scintilla scoccata dall'incontro artistico con Achille Lauro, altro celebre "ragazzo di periferia", che con lei e Boss Doms ... Leggi su iltempo

tempoweb : Rivoluzione Anna Tatangelo. Adesso si dà al rap #annatatangelo #gigidalessio #guapo - PatimoStefano : Bionda, rapper e più guapa che mai: la rivoluzione di Anna Tatangelo e il tormentone dell’estate - barinewstv : Bionda, rapper e più guapa che mai: la rivoluzione di Anna Tatangelo e il tormentone dell’estate - CorriereQ : Bionda, rapper e più guapa che mai: la rivoluzione di Anna Tatangelo e il tormentone dell’estate - fra688 : @RadioSavana @anna_sorbi Dei governanti che vanno contro la loro nazione solo una sola parola “RIVOLUZIONE” -