Risparmio energetico | Cominciamo da casa elettrodomestici al top

Il Risparmio energetico viaggia di pari passo con quello economico. Se usiamo bene forno, lavastoviglie e frigo siamo a cavallo Non è solo una questione di bonus, ma di buone abitudini quotidiane. L'ecosostenibilità e il Risparmio energetico sono un bene per l'ambiente e anche per le tasche degli italiani. Ma la vera economia cominciare proprio … da casa elettrodomestici al top

Coinvolgerà anche novantacinque siti e immobili di interesse storico e culturale la grande operazione di efficientamento energetico che il governo Musumeci sta realizzando in tutte le strutture di pro ...

In cosa siamo più spreconi e come rimediare?

Se fino a qualche anno fa il dispendio di energia elettrica era un problema solo dal punto di vista economico, oggi è diventato una questione ecologica. Gli obiettivi delle nuove produzioni in qualsia ...

