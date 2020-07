Riders, i nuovi schiavi. Partono le prime inchieste sul lavoro senza tutele (Di sabato 4 luglio 2020) Con una paga da miseria – pochi spiccioli per ogni consegna- una inquetante valutazione effettuata sulla base di un algoritmo, che se ‘sei stato bravo’ ti consente di avere priorità nella scelta delle fasce orarie, un meccanismo di punizione e nessun diritto, quello dei Riders è schiavismo in chiave moderna. Da un lato sei grandi società nell’ambito delle consegne tra cui Glovo, Justeat e Uber, dall’altro lavoratori privati di qualsiasi tutela, costretti a pagare tra i peggiori compromessi pur di avere un piccolo impiego tra le mani. Su tutto il territorio nazionale si stanno conducendo delle indagini per interrogare i Riders e capire come funziona la loro attività. I carabinieri, che aspettavano i Riders nei luoghi abituali di ritrovo per le consegne, hanno sottoposto 26 domande a 1.149 di loro. Repubblica, venuta in ... Leggi su ilparagone

doshu : @frankiehinrgmc Mai fatto, i riders sono i nuovi schiavi. - mauridischino : RT @Controcorr: I collaboratori sono i nuovi riders, gli editori i caporali. Risposta da tutti i giornalisti @proreportereu @andreagaribald… -

I mesi di lockdown hanno rivelato una grande capacità dei lavoratori di adattarsi a nuovi modelli organizzativi, ma hanno anche messo in evidenza l'importanza di settori spesso sottovalutati come quel ...

