Riapertura scuole il 24 settembre: “Non c’era altra possibilità” (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Campania la scuola inizierà il 24 settembre. Una scelta anticipata da tempo dall’assessore regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini, ma fatta ieri dopo il tavolo con i sindacati e le associazioni di genitori. “Una decisione – dichiara l’assessore – presa con rabbia ed amarezza ma non c’era altra possibilità. Aprire il 14, come ha suggerito la Ministra, e poi chiudere per la preparazione dei seggi elettorali in vista del voto del 20 e 21 settembre, avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non più di tre giorni, considerato che in tutti gli istituti l’inizio delle lezioni è sempre scaglionato tra le diverse classi. E questo non è serio, per i docenti, per gli studenti, per le famiglie. Mai come quest’anno, che ha così ... Leggi su anteprima24

ItaliaViva : Scuole chiuse e debito pubblico, questo è il conto salato che stiamo lasciando alle nuove generazioni. Ecco perché… - matteosalvinimi : #Salvini:#AzzolinaBocciata. Italia unico Paese europeo dove non ci sono ancora certezze sulla riapertura delle scuo… - matteosalvinimi : #Salvini: prioritario è dare certezze sulla scuola: il nostro è praticamente l'unico governo che non solo non ha ap… - SIENANEWS : 'Sono tanti gli aspetti di cui tener conto e su cui iniziare a pianificare, a partire dalla verifica degli spazi a… - il_pescara : A Montesilvano si lavora per la riapertura delle scuole, pur con qualche perplessità -