Repubblica: Gattuso mette tutti di nuovo sotto esame, compresi i big (Di sabato 4 luglio 2020) A Gattuso non è piaciuta la reazione del Napoli dopo i due gol subiti contro l’Atalanta e lo ha ribadito al gruppo al rientro a Castel Volturno. Repubblica Napoli riporta le parole del tecnico nello spogliatoio: «Non mi è piaciuta la reazione ai due 2 gol subiti e l’atteggiamento mentale della ripresa, dopo un primo in cui avevamo avuto in pugno la gara. Sbaglia chi pensa di fare una scampagnata nelle ultime 9 giornate, che considero al contrario dei test importanti per il nostro percorso di crescita». Ora, continua il quotidiano, sono di nuovo tutti sotto esame, compresi i big. “Per questo nel Napoli sono di nuovo tutti sotto esame, big compresi. Gattuso lo ha già fatto capire con la doppia sostituzione di Insigne e Mertens, subito dopo il raddoppio dell’Atalanta. D’ora in poi nessuno avrà il posto assicurato, anche ... Leggi su ilnapolista

