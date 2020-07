Regno Unito, Giulio Deangeli genio italiano pronto per Cambridge: conquista cinque borse di studio (Di sabato 4 luglio 2020) Da studente liceale è stato l’unico italiano a salire sul podio dell’International Brain Bee – IBB, il campionato mondiale delle Neuroscienze. Oggi, da universitario, è il primo a conquistare contemporaneamente cinque borse di studio estremamente selettive, fra cui ben tre borse ufficiali dell’Università di Cambridge, superando un iter di selezione serratissimo a cui partecipano ogni anno circa 22.000 candidati internazionali di altissimo livello. Stiamo parlando di Giulio Deangeli, giovanissimo e talentuoso studente dell’Università di Pisa a un passo dalla Laurea in Medicina, che è stato nominato fra i 24 studenti europei insigniti della massima onorificenza dell’Università di Cambridge, il Vice-Chancellor’s Award. Nell’arco di poche settimane, inoltre, Giulio è risultato vincitore ... Leggi su ildenaro

