Regno unito, ad uno studente italo iraniano dell’Università di Pisa il Diana Award 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Omid Gholamzadeh Nasrabadi, studente italo-iraniano iscritto al primo anno del corso di laurea in inglese “Bachelor of Science in Management for Business and Economics” presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, è risultato tra i vincitori del premio Diana Award 2020, istituito in onore della Principessa Diana del Galles. Omid, 20 anni e residente ad Empoli, potrà ora entrare in un programma di sviluppo di un anno, sotto la supervisione del team del Diana Award, per prepararsi a un altro step della competizione, il premio Diana Legacy. Il Diana Award, istituito nel 1999, premia ogni anno ragazzi tra i 9 e i 25 anni che si sono particolarmente distinti in campo sociale e umanitario. Alla cerimonia 2020, che si è svolta interamente in modalità virtuale, ha partecipato con un video messaggio anche il ... Leggi su ildenaro

SkyTG24 : Coronavirus, in Inghilterra si torna a bere nei pub. FOTO - braccioarmato : RT @francescatotolo: La polizia del Regno Unito si fa cacciare da un quartiere multiculturale, mentre randella i patrioti che scendono in s… - toni08061963 : RT @francescatotolo: La polizia del Regno Unito si fa cacciare da un quartiere multiculturale, mentre randella i patrioti che scendono in s… - metaanto : RT @francescatotolo: La polizia del Regno Unito si fa cacciare da un quartiere multiculturale, mentre randella i patrioti che scendono in s… - KwisatzHaderac0 : RT @francescatotolo: La polizia del Regno Unito si fa cacciare da un quartiere multiculturale, mentre randella i patrioti che scendono in s… -