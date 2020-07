Regione Abruzzo sul ritiro del Napoli: “Sarà aperto se la situazione del virus lo permetterà” (Di sabato 4 luglio 2020) Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss Napoli, per parlare degli accordi per il ritiro azzurro “Lunedì porterò in giunta regionale il mandato per la conclusione della trattativa. Spero che nel giro di pochi giorni si possa concludere la convenzione con il Napoli calcio”. Accordo per il ritiro fino al 2030? “Confermo che stiamo lavorando ad un accordo su più anni. Sono felice di questo. Il Napoli calcio e il Trentino devono risolvere tra di loro la questione”. Gravina? “E’ stato presente al momento della visita. Abbiamo dimostrato al Napoli che siamo in grado di ospitare un evento così importante”. Il ritiro sarà aperto? “E’ una stagione complicata questa, dipende dall’andamento epidemiologico. Nei limiti del possibile, più ... Leggi su ilnapolista

