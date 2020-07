Regionali: Boccia, ‘Pd-M5S alleanza di prospettiva, in Puglia decarbonizziamo Ilva’ (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Dobbiamo trovare le ragioni di un’alleanza di prospettiva. Noi siamo l’alternativa alla destra pseudo-nazionalista e sovranista. Altrimenti, tutto finirà con la fine della legislatura. Oggi serve coraggio. A M5S e agli altri partiti di maggioranza dico: se lasciate solo il Pd alle Regionali vince la destra, ma non si può chiedere al Pd di fare tutto da solo. Di più: se i gruppi territoriali locali insistono nella scelta di andare divisi, gli elettori inevitabilmente sceglieranno tra i due candidati favorevoli e si polarizzerà il voto. E quelli sono ovunque quello del centrodestra e quello del Pd”. Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Regionali: Boccia, ‘Pd-M5S alleanza di prospettiva, in Puglia ... Leggi su ildenaro

