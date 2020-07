Reddito di emergenza anche per chi occupa abusivamente una casa: basta l'autocertificazione (Di sabato 4 luglio 2020) Il Reddito di emergenza (Rom) spetta anche a chi occupa una casa abusivamente , a patto che in famiglia ci siano persone gravemente malate o minori. Lo prevede un emendamento al decreto Rilancio approvato... Leggi su feedpress.me

enzomazza : Vi meravigliate del consenso di Conte. Pensate a quella parte di popolazione che oggi ha: 1) Cassa integrazione est… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Reddito di emergenza anche alle famiglie senza residenza, il decreto Rilancio sospende la legge Lupi sulle occupazioni https… - romasulweb : Reddito di emergenza anche alle famiglie senza residenza, il decreto Rilancio sospende la legge Lupi sulle occupazi… - MirellaGhighi : Reddito di emergenza anche alle famiglie senza residenza, il decreto Rilancio sospende la legge Lupi sulle occupazi… - ekvenezia : RT @Gazzettino: Dl rilancio, ok agli incentivi auto. #reddito di emergenza anche a chi occupa un immobile -

Il Reddito di emergenza (Rom) spetta anche a chi occupa una casa abusivamente, a patto che in famiglia ci siano persone gravemente malate o minori. Lo prevede un emendamento al decreto Rilancio approv ...Decreto Rilancio, si cambia: via libera agli emendamenti da parte della Commissione Bilancio della Camera. Ecco quali sono le novità in arrivo. Novità Decreto Rilancio: il testo ha ottenuto il via lib ...