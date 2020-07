Rassegne, “Musica al Centro Antico”: la Nuova Orchestra Scarlatti fa suonare Napoli (Di sabato 4 luglio 2020) “Musica al Centro Antico” a Napoli, dal 4 al 26 luglio a cura della Nuova Orchestra Scarlatti. La manifestazione, realizzata con il sostegno del MiBACT, della Regione Campania e del Comune di Napoli, è ideata dal direttore artistico M Gaetano Russo e prevede 5 appuntamenti con programmi che spaziano tra classico, opera e Musica latinoamericana. Si inizia sabato 4 luglio 2020 alle ore 19:00 nel Cortile di San Lorenzo Maggiore, in Piazza San Gaetano 316, con Euterpe & Terpsicore e la Trio-sonata di Domenico Gallo. tra i protagonisti dei concerti con l’Orchestra Scarlatti anche il soprano Naomi Rivieccio, Lorenza Maio solita di flauto dolce e ballerina, la flautista Marilù Greco, Luca Martigano al Corno e Gaetano Russo al clarinetto. La rassegna musicale si svolgerà tra il Cortile di San Lorenzo Maggiore e la Domus Ars. L’ingresso è ... Leggi su ildenaro

