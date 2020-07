Rami Malek, 5 lezioni di stile che abbiamo imparato dalla sua eleganza innata (Di sabato 4 luglio 2020) Rami Malek è uno degli attori meglio vestiti degli ultimi tempi grazie al fil rouge che intesse il suo guardaroba: eleganza pura. All’attore statunitense di origini egiziane lo charme scorre nelle vene, assieme a un incredibile talento che dalle prime comparsate in serie tv come Una mamma per amica e The Pacific l’ha portato a vincere l’Oscar come Miglior attore protagonista (grazie alla sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody). Aspettando di vederlo a breve nella nuova campagna del Pasha di Cartier e nei panni del villain principale del 25esimo film di James Bond, No Time To Die, ecco 5 lezioni di stile da rubare a Rami Malek. Mix disinvolto di stili in chiave parigina Calvin Klein Collection - Arrivals - September 2018 - New York Fashion WeekCredits: Getty ImagesMonica SchipperPer essere stilosi bisogna innanzitutto fare i dj. Non di ... Leggi su gqitalia

fvckinmlkovich : @totallyprepon guarda io sono solo a metà della seconda stagione ed è già tra le mie serie tv preferite! è fatta da… - amplexussan : Non ti posso odiare solo perché hai la faccia di rami malek sennò guarda - Aelois_ : RT @vaffanqueue: Ma queste FOTO DI RAMI MALEK E YOLANDI VISSER INSIEME I'M DEAD - da_pimp_ishere_ : @emanuelbulija3 A parte i ragazzi ovviamente, colui che ha un posto speciale nel mio cuore è Rami Malek. - SciiKimici : @LucianaCiolfi Ho letto che in alcune scene del film, mentre Rami Malek recitava provando le canzoni, al doppiaggio c'era lui. -

Ultime Notizie dalla rete : Rami Malek Perché dovremmo vestirci come Rami Malek GQ Italia Gli Anni più Belli: rilasciato un nuovo spot

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Rai5: Ghiaccio Bollente, "Freddie Mercury - The Ultimate Showman"

Roma, 1 lug. (askanews) - Nessuno prima di lui aveva saputo coniugare teatralit e rock" sostiene Paul Gambaccini, suo intimo amico. Una delle pi grandi voci di sempre, un divo amato da milioni di pers ...

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...Roma, 1 lug. (askanews) - Nessuno prima di lui aveva saputo coniugare teatralit e rock" sostiene Paul Gambaccini, suo intimo amico. Una delle pi grandi voci di sempre, un divo amato da milioni di pers ...