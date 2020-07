Pupo, negli anni 80 malato di sesso: carte, debiti e riconquista, le confessioni del cantante (Di sabato 4 luglio 2020) Famoso da diverse decadi, Pupo è senza misteri uno dei personaggi televisivi e cantanti più amati d’Italia, e la sua fama la deve anche alla naturalezza con cui racconta episodi di vita spesso imbarazzanti o controversi. Esperienze che gli sono capitate, anche tunnel dentro cui rischiava di perdersi. Enzo Ghinazzi, vero nome del cantante ha alle spalle almeno un paio di vizi in particolare, a cominciare dal sesso. Pupo, le confessioni su sesso e carte «Prima era una malattia – dice ai microfoni de La Verità – negli anni ’80 megalomania pura, quando prendevo il Concorde da Parigi per vedere una donna a New York, avevo raptus continui. Le prendevo nei camerini e nelle camere d’albergo. Essere piccoli non aiuta, più raccolto sei, più sei soggetto a tempeste ormonali. Me l’ha confermato ... Leggi su italiasera

