Puglia, doppia preferenza di genere: Emiliano risponde a Conte, “competenza del consiglio più volte sollecitato” Elezioni regionali, il premier aveva scritto al governatore: urgente adeguamento (Di sabato 4 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inviato una lettera di risposta al presidente del consiglio Giuseppe Conte in merito all’introduzione nella legge elettorale della doppia preferenza di genere. Di seguito il testo della lettera: “Gentile Presidente, grazie per questo Tuo intervento che rappresenta pienamente la mia posizione sul tema. L’introduzione nella legge elettorale pugliese della doppia preferenza di genere per garantire una effettiva rappresentanza delle donne negli organi legislativi è un punto del nostro programma di governo della Regione. Essendo stato scritto dal basso, da migliaia di cittadini, quel programma esprime fortemente la volontà popolare. La competenza è del consiglio regionale che, malgrado le mie ripetute sollecitazioni e richieste, non ha ritenuto ... Leggi su noinotizie

