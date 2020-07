Probabili formazioni Lazio Milan: Correa prima punta, Ibra titolare? (Di sabato 4 luglio 2020) Probabili formazioni Lazio Milan: Inzaghi dovrà fare a meno di Immobile e Caicedo, Pioli tentato da Ibrahimovic titolare La Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli si sfidano nell’anticipo serale del sabato della 30ª giornata di Serie A. I biancocelesti continuano a inseguire la capolista Juve sperando in un passo falso dei bianconeri contro il Toro mentre il Milan cerca punti utili per la qualificazione in Europa League. COME ARRIVA LA Lazio – A causa di una duplice squalifica Inzaghi non avrà a disposizione Caicedo e Immobile. In attacco probabilmente giocherà Correa da prima punta, con Luis Alberto avanzato sulla trequarti. A centrocampo Lazzari non è al meglio, anche se dovrebbe stringere i denti, mentre in mezzo il tecnico biancoceleste spera di poter utilizzare uno tra Cataldi e Leiva. In difesa non ce la fa Luiz Felipe: ... Leggi su calcionews24

