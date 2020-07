Preview dei Lithuanian Film Days l’8 luglio alla Casa del Cinema di Roma (Di sabato 4 luglio 2020) Ingresso gratuito su prenotazione in loco – MERCOLEDI’ 8 luglio 2020 c/o Casa del Cinema Si tiene mercoledì 8 luglio alle ore 21.00 presso l’arena Ettore Scola alla Casa del Cinema di Roma la proiezione del Film lituano Summers Survivors (tit. orig. Išgyventi vasarą), lungometraggio d’esordio di 91’ scritto e diretto da Marija Kavtaradze e interpretato da Indrė Patkauskaitė, Paulius Markevičius e Gelminė Glemžaitė. L’ingresso all’arena all’aperto Ettore Scola è gratuito e subordinato alla prenotazione da effettuare presso la portineria della Casa del Cinema due ore prima dell’inizio della serata, fino a esaurimento dei posti disponibili. La proiezione, presentata dal giornalista e critico Cinematografico Boris Sollazzo, è la prima di una serie di prossime iniziative ... Leggi su romadailynews

