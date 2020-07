Presidente Liguria a Ministro De Micheli: “La verità è che siete incapaci” (Di sabato 4 luglio 2020) “Quante bugie in un solo post Facebook, caro Ministro De Micheli. La verità, purtroppo, è che lei ed il suo Ministero non volete assumervi la responsabilità di nulla, o forse non ne siete capaci“. Queste sono le recenti e pungenti parole di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal Ministro italiano dei Trasporti Paola De Micheli, riguardo i controlli sulle autostrade liguri. Polemiche sterili oppure oggettivi problemi organizzativi? Si attendono aggiornamenti in merito. Leggi su sportface

