Premier League: il Chelsea batte il Watford e si riporta al quarto posto (Di sabato 4 luglio 2020) Il Chelsea non molla la presa sul quarto posto e risponde al Manchester United. I Blues non sbagliano contro il Watford nella trentatreesima giornata di Premier League e archiviano la pratica a Stamford Bridge per 3-0 . Gli uomini di Lampard passano in vantaggio al 28’ grazie alla rete di Giroud, poi raddoppiano prima dell’intervallo con il rigore trasformato da Willian al 43’. Al 93’ c’è gloria anche per Barkley: il Watford non riesce ad aumentare il distacco di una sola lunghezza da Aston Villa e Bournemouth, rispettivamente terzultimo e penultimo. Il Chelsea, invece, si porta così a quota 57, a un solo punto dal Leicester terzo e con due di vantaggio sullo United per un rush finale per la Champions League che resta appassionante. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Leggi su sportface

filing79 : @iINSIDER_ Dalla Francia parlano di Osimhen ancora indeciso che lascia pensare a voglia di premier league... - filing79 : @MammaUltra Dalla Francia parlano di Osimhen ancora indeciso che lascia pensare a voglia di premier league... - sportface2016 : #ChelseaWatford finisce 3-0, blues di nuovo al quarto posto - VoceGiallorossa : ??????????????? Successo rotondo del #ChelseaFC #PremierLeague #ASRoma - ZiROMELU : RT @LucaRovisoINTER: Emerson Palmieri nemmeno in panca col Chelsea. Eppure Lampard si sta giocando la zona Champions in Premier League. No… -