Premier League 2019/2020: l’Arsenal vince e convince, superato il Wolverhampton (Di sabato 4 luglio 2020) La trentatreesima giornata della Premier League 2019/2020 ha proposto il testa a testa fra Wolverhampton e Arsenal, conquistato dal club londinese per 0-2. Le reti di Saka e Lacazette, rispettivamente al 43′ e all’87’ hanno garantito uno splendido successo di squadra alla compagine guidata da Mikel Arteta: il primo gol è stato frutto di un’azione personale splendida dell’esterno d’attacco citato, mentre il secondo conseguenza positiva di un’azione corale perfetta. I tre punti ottenuti proiettano l’Arsenal a sole tre lunghezze dallo stesso Wolverhampton, a ridosso della zona Europa League: il Chelsea dovrà guardarsi le spalle da queste due squadre che offrono un calcio propositivo e divertente. I sostenitori dell’Arsenal possono gioire, grazie alle prodezze dei propri giovani talenti, seppur vi siano evidenti lacune ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Wolverhampton vs #Arsenal: il resoconto del match - infobetting : Liverpool-Aston Villa (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici - VoceGiallorossa : ??????????????Premier League - Vincono Leicester, Manchester United e Arsenal. Questa sera il Chelsea. VIDEO!… - nacaoblue_ : O Chelsea é o Robin Hood da Premier League - errico_silverio : ha ricevuto un riconoscimento per il suo buon lavoro ai TNS con la vittoria dell'Allenatore del mese della Dafabet… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Calciomercato Napoli: Koulibaly verso la Premier League

Per il nazionale senegalese si starebbero muovendo due club di Premier League, il Manchester City di Pep Guardiola e il Liverpool, neo campione d’Inghilterra, di Jurgen Klopp. Per Koulibaly si ...

PREMIER LEAGUE - Norwich-Brighton 0-1, padroni di casa sempre più ultimi

Continua a perdere il Norwich, sempre più isolato fanalino di coda della Premier League, che cade in casa contro il Brighton e vede ormai il quartultimo posto del Watford lontano 7 punti. Gli ospiti, ...

Per il nazionale senegalese si starebbero muovendo due club di Premier League, il Manchester City di Pep Guardiola e il Liverpool, neo campione d’Inghilterra, di Jurgen Klopp. Per Koulibaly si ...Continua a perdere il Norwich, sempre più isolato fanalino di coda della Premier League, che cade in casa contro il Brighton e vede ormai il quartultimo posto del Watford lontano 7 punti. Gli ospiti, ...