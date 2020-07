PIZZA HUT, ZARA, IL CORONAVIRUS AFFONDA ANCHE I BIG (Di sabato 4 luglio 2020) La crisi arrivata a ciel sereno è senza precedenti e le conseguenze drammatiche non riguardano solo il gravoso conteggio dei morti, ma ANCHE i business miliardari che stanno andando in fumo. Il CORONAVIRUS sta mettendo in ginocchio molte imprese globali costrette a portare i libri in tribunale perché la pandemia ha condizionato irrimediabilmente le loro attività.L'elenco delle vittime eccellenti è in costante aggiornamento e nella lista del pianto ora è entrata ANCHE la catena di ristornati americani PIZZA Hut. Il colosso del food proprietario della società NPC International, di cui fa parte ANCHE il brand di fast food Wendy's, è stato schiacciato da un debito pesantissimo di quasi un miliardo di dollari, voragine che si è largamente estesa a causa del lockdown. A rischiare il posto sono oltre 40.000 dipendenti negli oltre 1220 ... Leggi su panorama

