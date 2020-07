Piogge torrenziali in Giappone: 2 morti e 13 dispersi, 76mila persone evacuate (Di sabato 4 luglio 2020) Decine di migliaia di persone sono state invitate in Giappone a lasciare le loro case dopo le inondazioni e frane provocate da violentissime Piogge torrenziali. Le autorità delle province di Kumamoto e Kagoshima, sull’isola di Kyushu, hanno ordinato a 76.600 persone di lasciare le loro case e di cercare rifugio altrove, mentre è stato dispiegato l’esercito in sostegno ai soccorritori. Le immagini trasmesse dalle emittenti locali hanno mostrato veicoli spazzati via dall’acqua di un fiume inondato, mentre i ponti della zona sono stati dichiarati tutti inagibili. Le squadre di soccorso stanno cercando alcune persone – almeno tre – che sarebbero rimaste sepolte sotto le macerie della loro casa, travolta da una frana a Kumamoto, secondo l’emittente pubblica Nhk. Al momento vi sono almeno 2 morti e 13 dispersi. “Abbiamo emesso ... Leggi su meteoweb.eu

amohadanani : RT @RSInews: Piogge torrenziali in Giappone Oltre 75'000 persone costrette a lasciare le loro case, 13 dispersi, ingenti danni e trasporti… - sulsitodisimone : RT @RSInews: Piogge torrenziali in Giappone Oltre 75'000 persone costrette a lasciare le loro case, 13 dispersi, ingenti danni e trasporti… - AaronHLandau : RT @RSInews: Piogge torrenziali in Giappone Oltre 75'000 persone costrette a lasciare le loro case, 13 dispersi, ingenti danni e trasporti… - RSInews : Piogge torrenziali in Giappone Oltre 75'000 persone costrette a lasciare le loro case, 13 dispersi, ingenti danni e… - GDS_it : Piogge torrenziali in #Giappone, ordine di evacuazione per 75mila persone: 13 i dispersi -