Pierpaolo Bombardieri è il nuovo segretario generale della Uil (Di sabato 4 luglio 2020) Redazione 04/07/2020 Politica redazioneweb@agenziadire.com Carmelo Barbagallo è stato eletto ieri leader della Uil pensionati Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

CatalfoNunzia : Ringrazio Carmelo Barbagallo, segretario generale uscente della @UILofficial, con il quale ho sempre avuto un profi… - BGrisafi : RT @FurlanAnnamaria: Congratulazioni di cuore a Pierpaolo #Bombardieri eletto nuovo Segretario generale #Uil. Sono certa che con la sua esp… - SalvoUgliarolo : RT @UILofficial: Cambio al vertice della UIL. Pierpaolo Bombardieri è il nuovo Segretario generale eletto all’unanimità dal Consiglio confe… - Agenzia_Dire : Pierpaolo #Bombardieri è il nuovo segretario generale della #Uil: è stato eletto all’unanimità dal consiglio confed… - UILofficial : RT @UILTVofficial: Relazione di Pierpaolo Bombardieri a conclusione del Consiglio Confederale Uil che lo ha eletto a Segretario Generale Ui… -