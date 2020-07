Pierluigi Diaco: guai per la “troppa passione” sul lavoro, chiede consiglio a Insinna (Di sabato 4 luglio 2020) Pierluigi Diaco è stato recentemente bersagliato per il suo “caratterino”. Lui stesso, durante l’intervista a Flavio Insinna a Io e Te, ha chiesto consiglio al collega per controllare le sue “intemperanze”. Il conduttore ha confessato di aver sofferto di depressione, e che la grande emotività che lo contraddistingue sarebbe causa di alcune esternazioni poco rispettose nei confronti di ospiti e colleghi. Recentemente Diaco è stato inoltre protagonista di una lite con un altro collega, Alberto Matano, in difesa dell’amica Lorella Cuccarini. Un periodo abbastanza turbolento, che non ha fatto mancare gli attacchi sui social. Pierluigi Diaco: “Intemperanze per la troppa passione” Durante l’intervista a Flavio Insinna, Pierluigi Diaco ha voluto chiedergli un consiglio: “Lo voglio fare pubblicamente. ... Leggi su thesocialpost

