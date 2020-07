Philadelphia: stasera su La7 il film premio Oscar con Tom Hanks (Di sabato 4 luglio 2020) stasera su La7, alle 21:15, va in onda Philadelphia, film diretto nel 1993 da Jonathan Demme, vincitore di due premi Oscar, tra cui quello per il suo attore protagonista: Tom Hanks. Philadelphia è il film in onda stasera su La7 alle 21:15. Diretto nel 1993 da Jonathan Demme, è stata una delle prime produzioni hollywoodiane a parlare in modo esplicito dell'AIDS. Un brillante avvocato di Philadelphia, Andrew Beckett (Tom Hanks) viene licenziato per inefficienza e inaffidabilità dal prestigioso studio legale dove lavora. In realtà è una scusa, sostenuta con mezzi ignobili: infatti hanno scoperto che è omosessuale e malato di Aids. Sostenuto dall'affettuosa famiglia e dal suo compagno, difeso da un grintoso avvocato nero, Joseph Miller (Denzel Washington), fa causa agli ex datori di lavoro. Philadelphia è un film strettamente legato ... Leggi su movieplayer

