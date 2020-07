Philadelphia, stasera in tv il film sull’Aids che è un mirabile saggio sulla malattia del pregiudizio (Di sabato 4 luglio 2020) Prima di Philadelphia, pochi film avevano parlato di Aids nel cinema americano. C’era stato Una Gelata Precoce, un tv movie nel 1985, non disprezzabile, che fece scalpore e incetta di premi. E poi un piccolo film indipendente del 1990, Che Mi Dici Di Willy? Perciò, quando Jonathan Demme, reduce dal successo de Il Silenzio Degli Innocenti, decise che il suo film successivo sarebbe stato sul tema dell’Aids, non si può dire che la notizia venisse accolta con giubilo dai produttori hollywoodiani. I quali si resero conto che la presunta nuova gallina dalle uova d’oro sarebbe restato quello che era sempre stato, un cineasta d’indole indipendente, cresciuto alla scuola di Roger Corman e fedele alla sua autonomia. I produttori in verità ebbero ben poco di che lamentarsi. Costato 26 milioni di dollari, Philadelphia ne incassò globalmente ... Leggi su optimagazine

