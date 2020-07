Philadelphia, la storia vera che ha ispirato il film con Tom Hanks (Di sabato 4 luglio 2020) Il film Philadelphia fu ispirato dalla storia vera di Geoffrey Bowers, un giovane avvocato che lavorava per un importante studio legale di una multinazionale americana. La storia vera a cui si sono ispirati gli sceneggiatori di Philadelphia, uno dei primi film a trattare in maniera esplicita il tema dell'AIDS, è quella di Geoffrey Bowers, un giovane avvocato che lavorava per un importante studio legale di una multinazionale americana a cui fece causa in seguito al suo licenziamento. Il 4 dicembre 1986 Bowers fu licenziato dagli amministratori della corporazione e abbandonò la sua scrivania il giorno seguente senza chiedere spiegazioni. Gli amministratori inizialmente decisero di licenziarlo nel luglio dello stesso anno, ignorando le regole della politica aziendale, la sua buona condotta e le opinioni dei suoi ... Leggi su movieplayer

